宋家豪下二軍備戰季後賽 張奕本季已結束

（中央社記者楊啟芳台北25日電）日本職棒例行賽進入尾聲，今天樂天金鷲的宋家豪及歐力士猛牛的張奕都被降下二軍，不過因為樂天晉級季後賽，宋家豪要備戰即將開打的高潮系列賽，張奕則是已結束今年球季。

宋家豪昨天用27球投2局，僅被敲出2支安打無失分，拿下個人本季第3勝，賽後還登上英雄舞台。樂天位居太平洋聯盟第3名，確定晉級季後賽，將在10月5日開打，對決軟銀。宋家豪與美馬學、松井裕樹等7名主力球員今天下二軍，休息並備戰季後賽。

宋家豪本季表現優異，雖然6月一度狀況不穩下二軍，不過8月回歸一軍之後，多次在關鍵時刻登板，替球隊解危，8、9月防禦率皆為0，近期連17場出賽無失分。宋家豪本季例行賽登板48場，拿下3勝2敗、27個中繼點，防禦率僅2.18。

歐力士的張奕去年棄打從投，今年5月從育成選手轉支配下，再從二軍投到一軍，前2場先發都拿下勝投，不過近4場先發都吞敗。張奕昨天對火腿投4局被敲5支安打，投出3次保送、2次三振，失掉3分。

今天張奕遭降二軍，由於歐力士無緣季後賽，張奕今年球季畫下句點，總計在一軍出賽8場包含6場先發，拿下2勝4敗，防禦率5.93。（編輯：張雅淨）1080925