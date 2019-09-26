雙城逆轉勝老虎 2010年後再稱霸美聯中區

（中央社底特律25日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB明尼蘇達雙城，靠多布納克先發6局只失1分非自責分好投，加上阿拉耶茲、羅沙里歐相繼開轟，以5比1擊敗底特律老虎，在美聯中區登基。

雙城繼2010年後再度於分區稱王，本季已經拿下98勝，成績追平球隊1970年以來的最佳紀錄，當年他們最終是拿下98勝。

這僅是2010年以來，雙城第2次打進季後賽。

雙城今天自助人助，在自己拿下勝利後，稍晚靠著芝加哥白襪擊敗排在分區第2的克里夫蘭印地安人，確定登上美國聯盟中區的王座。

雙城在上一個10年戰果豐碩，曾在2002年、2003年、2004年、2006年、2009年在分區稱霸，但最近一個10年，只先在2010年拿下分區冠軍，之後就未再嚐到冠軍滋味。

雙城本季火力凶猛，本季至今已經揮出299支全壘打。

雙城先發投手多布納克（Randy Dobnak）今天投6局，賞給對手6次三振，沒有投出保送，只被擊出1支安打，雖丟掉1分，但非他的自責分。

雙城在1局下半被攻下1分，前6局打完以0比1落後，阿拉耶茲（Luis Arraez）在7局上半的兩分打點全壘打讓球隊取得超前，羅沙里歐（Eddie Rosario）8局上半的兩分砲則是讓球隊將領先擴大到5比1。（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1080926