SBL洋將選秀會 7人具NBA資歷

（中央社記者黃巧雯台北26日電）第17季超級籃球聯賽（SBL）外籍球員測試暨選秀會將於10月14、15日登場，中華民國籃球協會今天公布選秀名單，20名洋將中，有7人具有美國職籃（NBA）資歷。

首屆SBL洋將選秀會吸引超過100名外籍球員報名，經過SBL各球團、中華男籃總教練帕克（Charlie Parker）共同推薦，最終挑選出20人來台參加選秀。

值得注意的是，20名洋將中，有7人具有NBA資歷，籃協舉例，包括2006年NBA選秀首輪第15順位被紐奧良黃蜂（現紐奧良鵜鶘）選中的西蒙斯（Cedric Simmons），2008年選秀首輪第28順位選上、曾效力沙加緬度國王的葛林（Donte Greene），曼菲斯灰熊的亞當斯（Jordan Adams），以及征戰過紐約尼克、布魯克林籃網的喬登（Jerome Jordan）等人都入列。

其他像是菲律賓職業籃球聯賽（PBA）得分王兼籃板王普羅斯博（Lester Prosper）也在名單中。

根據報名資料顯示，20人名單當中，有7名球員身高在6呎4吋（約193公分）以下，2名介於6呎5吋（約196公分）至6呎8吋（約203公分），其餘11名皆超過6呎9吋（約206公分）。

籃協秘書長李一中表示，感謝體育署支持外籍球員選秀會，協會也特別邀請帕克擔任測試會總教練，他也希望SBL球隊能透過選秀，挑選符合隊形的即戰力，更期待中華隊找到新歸化人選。

受邀球員預計在10月13日抵台，14日上午展開體能測驗及技巧測試，下午由帕克執行個人技巧訓練及團隊演練；15日上午則安排小組進攻演練及對抗賽。

對於首次舉辦的洋將選秀會，帕克樂見其成，他認為藉由高強度的訓練及對抗，可以直接檢驗球員的實力，不僅是找尋中華隊歸化球員的好機會，對SBL的比賽及發展也有正面幫助。（編輯：張雅淨）1080926