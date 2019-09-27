遊騎兵隊友爭議做球相挺 邁納首奪單季200次三振

（中央社阿靈頓26日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB德州遊騎兵今天非正規的一搏，讓左投邁納（Mike Minor）締造生涯首次單季200次奪三振的里程碑，但這樣的過程也引起爭議。

路透社報導，遊騎兵在今天7比5擊敗波士頓紅襪的比賽中，刻意不接一個界外飛球，引發這次的爭議。

當時紅襪歐文斯（Chris Owings）在9局上半1出局，球數1好、1壞的情況下，擊出一壘和本壘間的界外飛球，遊騎兵捕手崔維諾（Jose Trevino）、一壘手古茲曼（Ronald Guzman）都在附近，也都有機會將球接殺，但最後古茲曼聽到邁納、崔維諾要他別接的指示，因此刻意讓球落地。

因為當下邁納本季的奪三振數已經累積到199次，在那次刻意「漏接」後，他對上紅襪歐文斯的球數變成2好、1壞，有機會挑戰單季200次三振紀錄。

隨後邁納的一顆變速球，位置偏高且稍微偏內側，但主審判定為好球，讓邁納再奪一次三振，使得單季奪三振數達到200次的里程碑。

在拿下這個本場比賽第9次三振後，單場投了126球的邁納就被換下休息。

邁納賽後告訴記者說：「我們一直叫著，要古茲曼漏掉那球，因為球數會變成2好、1壞，他真的漏了那球，然後一臉『為什麼』的看著我。其他人開始出現噓聲之類的，他們不懂，但我真的要感謝他（古茲曼）。」

遊騎兵總教練伍華德（Chris Woodward）不是那麼喜歡子弟兵的決定，他告訴記者說：「我不喜歡我們最終漏掉那個飛球的主意。」

在被問到那個情況時，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）答的不多，他告訴記者：「我只能說，我很高興我們球員都用正確的方式打球。」（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1080927