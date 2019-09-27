田徑世錦賽 林佳興陳傑打頭陣拚奧運入場券

（中央社記者黃巧雯台北27日電）2019年世界田徑錦標賽今天在卡達杜哈登場，中華隊這次共5人參賽，跳遠好手林佳興、台灣跨欄名將陳傑首日將接力上陣，力拚奧運入場券。

今年世界田徑錦標賽不僅攸關東京奧運田徑參賽資格，且是累積世界排名積分的重要賽事之一，更是積分最高等級的賽事，除了已獲得奧運資格的亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村外，包括林佳興、陳傑、「台灣欄神」陳奎儒及「台灣最速男」楊俊瀚，都將爭取奧運門票。

林佳興、陳傑預計分別將在台灣時間今天晚間以及28日凌晨率先上陣，打頭陣的林佳興希望自己在比賽中不要太緊張，將放手一搏，除了突破個人最佳成績外，更重要的是能拿下2020奧運門票。

陳傑這次力拚生涯3度奧運參賽，而他先前曾在2019年卡達杜哈亞洲田徑錦標賽男子400公尺跨欄跑出48秒92，距離奧運達標僅差0.02秒，他表示，這次重回卡達杜哈，希望延續亞錦賽的狀況，在世錦賽繼續破紀錄。

2019台灣國際田徑公開賽男子110公尺跨欄跑出13秒34，離奧運達標僅差0.02秒的陳奎儒，期待自己在這次世錦賽能穩定發揮、不失誤，突破自己最佳成績，達到奧運參賽標準，盼能有機會站在決賽頒獎台上。

近況火熱的鄭兆村日前參加國際田徑鑽石聯賽標槍最終決賽—蘇黎世站，擲出89公尺05，寫下個人本季最佳、生涯次佳的成績，這次二度征戰世錦賽，將在10月5日上陣，他期許世錦賽能同樣有好成績。

由於前一次在充分準備的情況下，卻在世錦賽資格賽階段就遭到淘汰，鄭兆村今年捲土重來，希望自己能穩定發揮，他說：「沒想過要拿第幾名，但希望把成績往上推進。」（編輯：吳協昌）1080927