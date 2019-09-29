桃猿暴力打線5轟敲暈獅 3連勝保全年勝率第一

（中央社記者楊啟芳台北29日電）中華職棒今天在台南棒球場的比賽，由Lamigo桃猿對統一獅，桃猿打線整場轟出5發全壘打，加上林泓育單場4分打點表現，終場以17比5奪3連勝，全年勝率仍維持在第一。

獅隊原本的先發投手羅里奇因傷無法出賽，改推出今年季中選秀第3指名吳承諭生涯初登板，1局上被林泓育敲出3分全壘打，2局上再被林承飛敲陽春砲。

3局上獅隊投手換上施子謙，桃猿更是攻下大局，共打了13人次，包含郭嚴文的3分砲在內，攻下9分，形成13比2領先。

桃猿的詹智堯4局上敲出陽春砲，6局上桃猿攻下1分，8局上林立再轟2分砲，終場桃猿以17比5擊退獅隊，奪下3連勝。由於另一場富邦悍將也贏球，桃猿的全年勝率仍以0.5場勝差些微領先。

單場MVP由林泓育獲得，此戰3打數敲出2支安打，包含一發3分砲，選到1次保送，包辦4分打點、跑回3分。

獅隊打線部分，前3局各攻下1分，包含3局下鄭鎧文敲出陽春砲，8局下張偉聖、林祐樂各敲出1分打點安打。

獅隊生涯初登板的吳承諭僅投2局，被敲6支安打，包含2發全壘打，投1次保送、1次三振，失4分，無關勝敗。獅隊此戰共派出7名投手，僅鄭鈞仁未失分。（編輯：唐聲揚）1080929