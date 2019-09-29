張建銘被點名 彭政閔：盼看到有值得他的引退賽

（中央社記者謝靜雯台中29日電）中信兄弟隊「恰恰」彭政閔，昨天賽後點名想看富邦悍將隊「火哥」張建銘引退賽，今天張建銘現身致意，送上花束，兩人英雄相惜，彭政閔也直言：「希望看到值得他的引退賽」。

中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔引退，昨天賽後點名過去一同在國家隊打拚的隊友，包括富邦悍將隊張建銘、蔣智賢、高國輝、林哲瑄等人，2008年一同在洲際棒球場拿下奧運8搶3資格，2013年經典賽也和悍將隊陳鴻文、兄弟隊林智勝等人一同打拚，拿下去日本的複賽門票。

彭政閔昨天賽後特別點名想要看到張建銘的引退賽，張建銘今天在彭政閔引退賽後記者會驚喜現身，他表示昨天聽到學長彭政閔的點名，「眼淚差點流下來」，今天想要用行動代表一切，「恰恰謝謝你、辛苦了，從以前中華隊，一直教導我，棒球是什麼東西、教我學長學弟的倫理，現在你要離開這個球場，我知道大家都很捨不得、我也是」。

張建銘提到，過去曾經和彭政閔聊天，彭政閔問過自己有沒有要辦引退賽，但近年自己上場機會不多、傾向不辦，今晚看到彭政閔的引退儀式這麼成功，真的很感動。

彭政閔表示，和張建銘個性相合，很多想法都會彼此溝通，「可能現在他的身體上、表現上沒有很好，但我跟他的球迷一樣，都希望看到他能有一個值得他的引退賽」。（編輯：林治平）1080929