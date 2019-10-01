彭政閔陳江和引退年 學弟想為學長拿總冠軍

（中央社記者楊啟芳台北1日電）中信兄弟今天奪下半季冠軍，彭政閔、陳江和今年都要引退，身為隊長的陳江和說：「年輕的會成長，他們也做到了。」年輕選手也不約而同說，要幫2名學長拿下總冠軍。

兄弟9月28日賽後封王魔術數字降至M1，不過隔天彭政閔引退賽敗給富邦悍將，維持在M1。兄弟今天在洲際棒球場繼續與悍將交手，以8比3奪勝，順利拋下彩帶，奪隊史第15座季冠軍，為中職歷年最多。

彭政閔引退式過後還是有好表現，4局下滿壘時敲出清壘二壘安打，帶有3分打點，引退賽後就獲選為單場MVP。拋完彩帶在場邊等待時，彭政閔開心先噴起香檳，噴香檳儀式也是彭政閔第一個遭到隊友「圍攻」。

賽後訪問時彭政閔表示，「非常感謝所有球迷參加封王戰，大家都表現非常好，像詹子賢敲出2支安打，萊福力也投很好，謝謝他幫我們拿下季冠軍，接下來一起拿下總冠軍。」

陳江和今年擔任隊長，不過已於4月舉辦引退賽，轉任教練。他表示，「謝謝球團選我當隊長，目前沒有讓你們失望，接下來還有總冠軍，會繼續堅持下去，年輕的會成長，他們也做到了，還有一步要走。」

上一次拿到總冠軍是在2010年的「老將」王勝偉表示，現在的年輕人身體素質、對比賽的理解都非常好，「他們帶動了我們這些老將。」王勝偉今年守備率9成77為職棒12年來最優異，他表示，「苦練、苦練再苦練，要堅持不放棄。」

今天敲出2支安打、包辦2分打點的詹子賢指出，「大家一直沒有放棄，我們是年輕人，我們是做得到的，要做給恰哥、和哥（陳江和）引退最好的禮物，就是總冠軍。」

本季竄起的2名年輕野手高宇杰、岳東華，也成為世界12強28人名單黑馬。高宇杰說：「每天都享受比賽，希望接下來能拿到總冠軍。」今天有全壘打演出的岳東華則說：「前幾年沒有這麼多表現很低落，今年可以表現出來很高興。」（編輯：吳協昌）1081001