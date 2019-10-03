蔡依林任代言人 渣打台北馬拉松2020年1月開跑

「2020渣打台北公益馬拉松」3日在台北舉行記者會，藝人蔡依林（圖）出席擔任代言人，號召民眾跑步做公益。中央社記者裴禛攝 108年10月3日

（中央社記者黃巧雯台北3日電）2020渣打台北公益馬拉松將於2020年1月19日開跑，這次繼續由天后蔡依林擔任賽事代言人，並以「Without Limits 我，勇不設限為題」為題，鼓勵跑者堅定追求人生夢想。

渣打台北公益馬拉松邁入第7屆，渣打銀行與主辦單位中華民國路跑協會今天召開記者會，邀請渣打銀行總經理林遠棟、代言人蔡依林、U18世界盃棒球賽選手余謙和視障青年黃仁鼎等人出席，並在會中宣布一般報名今天下午4時開跑，呼籲跑者儘早報名。

出道滿20週年的蔡依林在記者會中透露，一直都對新鮮的事物抱持好奇心，她提到，自己不只在音樂上用心，也勇於接受多方挑戰，並呼籲大家勇敢追求夢想、不放棄。

渣打台北公益馬拉松2019、2020、2021連續3年向跑界傳奇人物致敬，首年以「Be Fearless無所畏懼」為題，鼓勵跑者無懼跑向人生，今年則向美國70年代傳奇中長跑巨星普里方騰（Steve Prefontaine）致敬。

此外，今年還將施華洛世奇水晶獎牌融合導盲犬足印，展現關懷視障精神的同時，鼓勵跑者勇不設限、堅定追求人生夢想。（編輯：張芷瑄）1081003

「2020渣打台北公益馬拉松」3日在台北舉行記者會，邀請藝人蔡依林（圖）擔任代言人，號召民眾跑步做公益，捐出善款幫助弱勢青年。中央社記者裴禛攝 108年10月3日

「2020渣打台北公益馬拉松」3日在台北舉行記者會，渣打銀行總經理林遠棟（左起）邀請藝人蔡依林擔任代言人，與視障青年黃仁鼎、U18世界盃棒球賽選手余謙一同接棒做公益，號召全民幫助弱勢青年。中央社記者裴禛攝 108年10月3日

「2020渣打台北公益馬拉松」3日在台北舉行記者會，渣打銀行總經理林遠棟（左起）邀請藝人蔡依林、視障青年黃仁鼎、U18世界盃棒球賽選手余謙、羅暐捷上台分享自身經驗，鼓勵青年勇敢追夢。中央社記者裴禛攝 108年10月3日