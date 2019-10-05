國際拔河邀請賽 27日花蓮開拔

（中央社記者黃巧雯台北5日電）108年協會盃室內拔河錦標賽暨國際室內拔河邀請賽10月27至28日將在花蓮縣立體育場點燃戰火，今年除邀請到國外勁旅來台外，也是明年愛爾蘭世界室內拔河錦標賽國手選拔賽。

今年國際賽外隊包括韓國、泰國、馬來西亞、奈及利亞及台灣5個國家隊伍參賽，27日將先進行公開熱身賽，28日展開錦標賽賽程，地主隊將以協會盃公開男子組600公斤級與女子組540公斤級冠軍隊伍征戰正式賽。

除了國際邀請賽外，年度的國內年終拔河盛事「協會盃」也將同時登場，競爭最激烈的公開男、女子組分成13個級別，其中以攸關世界室內錦標賽女子540公斤級、男子560公斤級與U23女子500公斤級為重頭戲，這3項在2018世界室內拔河錦標賽均取得金牌。

另外，協會盃暨國手選拔賽將在27日展開，其中公開組各組冠軍隊伍，將取得明年3月世界室內拔河錦標賽的國手資格。

中華民國拔河運動協會理事長陳建平表示，今年比賽移師「後山」舉辦，受到花蓮縣政府、花蓮縣體育會及教育部體育署的大力幫忙與支持，讓選手可以盡情發揮，爭取成為2020年進軍世界盃的國手資格，也期待選出的選手，能代表台灣前進2020年世界盃。（編輯：吳協昌）1081005