中華隊最年輕林凱威拿出活力 盼趁機挖寶學長

世界12強棒球賽中華隊8日在桃園棒球場開訓，隊中最年輕的旅美投手林凱威首日報到，他受訪指出，會拿出年輕人的活力出來，也會把握機會請教學長們。中央社記者楊啟芳攝 108年10月8日

（中央社記者楊啟芳桃園8日電）世界12強賽中華隊今天在桃園棒球場開訓，僅富邦悍將胡金龍及旅美投手林凱威先報到，最年輕的林凱威指出，會拿出年輕人的活力，並想趁中華隊的機會請教學長們。

林凱威目前效力於美國職棒亞利桑那響尾蛇隊，今年在1A出賽28場都是後援，拿下5勝3敗，防禦率3.95。林凱威表示，本季狀況不錯，不論是球質、球速、臨場反應都有比去年好，最快球速大約為95英里（約152.8公里）。

對於能入選中華隊28人名單，林凱威說：「很開心也很興奮，覺得不可思議，沒想過有機會能打12強。」

林凱威年僅23歲，是中華隊陣中最年輕，他表示，想趁這次機會和中華隊學長學一點東西，「我沒有看過陳鴻文學長丟球，也想要請教李振昌學長，之前他在美國時有請我吃過烤肉。」他也說：「要拿出年輕的活力。」

這次12強預賽中華隊與日本、波多黎各和委內瑞拉同一組，林凱威表示，因為波多黎各和委內瑞拉的打者和美職隊友比較相似，比較了解他們的球風，不過對日本可能要再適應，目前還在調整當中，會跟教練討論需要的課表。

之前中華隊牛棚教練王建民曾到美國觀察旅美選手，林凱威笑說：「和教練沒有聊什麼，本來想問他一些事情，包括投球、心理方面，還有很多觀眾時要怎麼面對，但不好意思問。」

不過林凱威指出，王建民拍了一張球場風景照給他，並傳訊息說：「走愈遠愈美麗，懂意思吧，要用心想。」讓林凱威印象深刻，甚至將對話「截圖」下來，時時提醒自己。（編輯：張芷瑄）1081008