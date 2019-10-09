獅隊公布戰力外名單 買嘉儀等4人遭釋出

（中央社記者楊啟芳台北9日電）中華職棒統一獅隊今天公布戰力外名單，包括買嘉儀、方昶詠、徐政斌、郭力瑋等4人遭釋出，為今年各隊第一波被釋出的選手。獅隊也宣布，將於11日開始進行年輕選手的秋訓。

獅隊本季戰績不佳，拿下48勝70敗2和，勝率僅4成07，敬陪末座。球團表示，球隊評估整體戰力，宣告戰力外名單共4人，分別為捕手徐政斌、投手郭力瑋、內野手買嘉儀及外野手方昶詠，為本季第一個宣布釋出名單的球團。

其中買嘉儀最資深，他從2009年加入獅隊，原本是投手身分，在一軍累積10場投球出賽，防禦率9.42。買嘉儀於2013年棄投從打，並於2015年首度以野手身分上一軍，出賽78場，敲出4發全壘打，打擊率2成78，該年獲得最佳進步獎，不過近年出賽空間遭壓縮。

獅隊為了準備明年賽季，將於10月11日起至11月3日進行秋訓，練5天休1天，訓練對象以年輕選手為主，資深選手如潘威倫、高國慶、潘武雄、陳鏞基、林其緯、唐肇廷等人，將休息自行調整。

秋訓將於台南棒球場舉行，期間球團開放週六、週日提供球迷至一壘看台觀看練習，開放時間為上午9時起至練習結束。另外，獅隊24日下午1時將與韓國職棒KT巫師二軍進行交流賽，當天中午12時將開放一壘看台，提供球迷免費進場觀賞賽事。（編輯：張雅淨）1081009