薛哲7局11K 國民國聯冠軍賽2連勝紅雀[影]

美國職棒賽揚強投薛哲12日再度展現壓制力，率國民以3比1擊敗紅雀，在國聯冠軍戰2比0領先。（圖取自twitter.com/Nationals）

（中央社聖路易市12日綜合外電報導）美國職棒賽揚強投薛哲今天再度展現壓制力，在比賽前6局投出「無安打」，總共7局的投球中狂飆11次三振，只被打出1支安打，率國民以3比1擊敗紅雀，在國聯冠軍戰2比0領先。

美國職棒大聯盟MLB華盛頓國民昨天與聖路易紅雀展開7戰4勝制的國家聯盟冠軍戰，國民首戰在桑傑士（Anibal Sanchez）投7.2局只被打出1支安打無失分帶領下，以2比0「完封」紅雀，在系列賽旗開得勝。

國民今天派出3次賽揚獎得主薛哲（Max Scherzer）先發，他在前6局沒有被紅雀敲出任何安打，最終投7局送出11次三振、2個保送，只被打出1支安打無失分，完全壓制紅雀打線，在球隊贏球後拿下勝投，今年季後賽出賽3場未嘗敗績，戰績2勝0敗。

國民受制紅雀先發投手韋恩萊特（Adam Wainwright），攻勢也不算太多，他們在3局上半靠泰勒（Michael Taylor）的陽春全壘打先馳得點，8局上亞當斯（Matt Adams）、透納（Trea Turner）接連敲出安打，伊頓（Adam Eaton）再揮出右外野方向二壘安打掃回兩分，讓球隊以3比0領先。

8局下半2出局後，迪隆（Paul DeJong）敲出安打上壘，馬蒂內茲（Jose Martinez）揮出二壘安打送回迪隆，紅雀雖打破鴨蛋，但之後未能再進帳分數，最終國民3比1擊敗紅雀。

賽後薛哲說：「我是來贏球的，今天剛上場時，感覺肩膀不是太理想，但大概在第4局或第5局時，肩膀就逐漸鬆開了。」

國民在國聯冠軍戰中，靠先發投手精彩表現，連續兩場比賽在客場拿下勝利，接下來將於當地時間14日到16日，在主場連打3場比賽，前兩戰預計由史特拉斯堡（Stephen Strasburg）、寇賓（Patrick Corbin）先發，若兩人能保持壓制力，國民就有機會在主場拿下國聯冠軍。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1081013