彭政閔總冠軍賽下個紀錄打點王 直言贏球最重要

（中央社記者謝靜雯桃園13日電）中職中信兄弟隊「恰恰」彭政閔，總冠軍賽前2戰打完手感火燙，今天2安1得分1打點，獨居總冠軍賽得分王。對於總冠軍賽紀錄，彭政閔表示，球隊贏球最重要，盼延續氣勢搶勝。

中職中信兄弟隊精神領袖「恰恰」彭政閔，球員生涯最後一次總冠軍賽，有許多總冠軍賽紀錄待推進，彭政閔昨天總冠軍賽首戰9局代打登場，敲出追平比數二壘打，貢獻2分打點，以74支安打改寫總冠軍賽紀錄，超越退役球星張泰山，獨居聯盟總冠軍賽安打王。

彭政閔今天總冠軍賽第2戰先發打第3棒、指定打擊，首局選到保送上壘，靠著張志豪滿貫砲跑回分數，總冠軍賽40得分，也超越張泰山，獨居聯盟總冠軍賽得分王。

彭政閔今天首局第2次打擊機會敲出安打，送回球隊第10分，5局上場打擊再敲安，下一棒詹子賢敲出右外野方向飛球，彭政閔本來準備往二壘跑，球被接殺後奮力跑回一壘。彭政閔笑說，當下判斷應該是安打，可能受到風勢影響，「還好加速跑向二壘前有瞄到，差一點被封殺。」

彭政閔今天單場3打數敲出2支安打，貢獻1分打點，另有1得分，賽後生涯總冠軍賽累積76支安打、40得分，都是聯盟最多紀錄，目前累積39分打點，僅次於統一獅隊高國慶總冠軍賽42分打點聯盟紀錄。

談起總冠軍賽紀錄，彭政閔表示，如果有機會就去爭取，但還是以球隊贏球為主，不會有太多其他想法；目前總冠軍賽兩戰打完，總計敲出3安、3打點，彭政閔表示，下半季調整狀況算不錯。

兄弟昨天比賽輸球，今天搶回一勝，彭政閔表示，對士氣多少有幫助，昨天打線串聯比較不理想，今天每個人都有發揮，希望大家繼續專注在比賽上，延續氣勢搶勝。（編輯：管中維）1081013