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統一獅總教練換手 林岳平接劉育辰

最新更新：2019/10/14 13:35
中華職棒統一獅隊14日宣布教練團更動，原代理總教練劉育辰請辭，改由原二軍投手教練林岳平（圖）擔任。（中央社檔案照片）
中華職棒統一獅隊14日宣布教練團更動，原代理總教練劉育辰請辭，改由原二軍投手教練林岳平（圖）擔任。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北14日電）中華職棒統一獅隊今天宣布教練團更動，原代理總教練劉育辰請辭，改由原二軍投手教練林岳平擔任，原首席教練許聖杰將轉任其他職務，明年一軍投手教練將聘請外籍教練。

上半季結束後，獅隊原本的總教練黃甘霖因身體因素請辭，改由原一軍打擊教練劉育辰兼任代理總教練，不過球季結束後劉育辰也向球團請辭。獅隊表示，雖然年度戰績不佳，球隊肯定劉育辰的貢獻和努力，予以慰留，但他辭意堅決，球團也尊重意願，同意請辭代理總教練一職。

獅隊一軍總教練由原二軍投手教練林岳平接下，秋訓開始將帶領球隊。球團指出，為讓球隊訓練及運作順利，仍維持原教練團成員協助秋訓，且期間聘任客座打擊教練傑克（Bob Skube）指導選手，關於未來教練團成員組織，將於球團會議討論後，再另行公佈。

獅隊領隊蘇泰安表示：「我們肯定林岳平這2年在二軍擔任投手教練，看到他與選手溝通及熟悉選手特性，而總教練一職是球隊賦予給他的責任及挑戰，跟林岳平溝通過後，讓球隊看到他勇於承擔，為了球隊未來及重建而努力，期待在林岳平總教練的帶領下，能夠讓獅隊更加茁壯與沉穩。」

其他教練團成員更動部分，球隊將規劃首席教練許聖杰轉任其他任務，秋訓期間未隨隊，明年球季獅隊一軍投手教練一職，確定聘請外籍教練擔任，其他教練團異動，待秋訓結束後，確認後另行公佈。

獅隊本季戰績48勝70敗2和，敬陪末座，球團表示，投、打、守表現皆不如預期，球季結束後會積極檢討應改進之處。（編輯：屈享平）1081014

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