陳晨威克服受傷陰影 重新找回招牌快腿

中職Lamigo桃猿隊陳晨威（圖）16日敲出關鍵三壘安打，由於之前腳受傷，跑壘時還是有顧慮，但在高張力下反而克服擔憂，重新找回招牌「快腿」。中央社記者張新偉攝 108年10月17日

（中央社記者楊啟芳台中17日電）中職Lamigo桃猿陳晨威昨天敲出關鍵三壘安打，他今天表示，由於之前腳受傷，前幾場跑壘時還是有顧慮，但昨天在高張力下反而下克服擔憂，重新找回招牌「快腿」。

陳晨威是本季桃猿「最速男」，例行賽敲出11支三壘安打，跑出22次盜壘，但8月底時因遭到觸身球右膝輕微骨裂，缺席下半季賽事。不過陳晨威積極復健，趕在總冠軍賽開打前復原，目前5戰都擔任開路先鋒。

陳晨威坦言，前幾場比賽在跑壘時不知不覺還是會比較小心，像第3戰8局上，陳晨威敲出右半邊安打，在三壘前遭到觸殺，他今天說：「那天跑得比較不順，想全力跑，但腳卻跑不出那個速度。」

陳晨威笑說：「之後看重播，還發現我有一點軟腳，教練、學長有跟我說，那時已經2出局了，其實跑上二壘、三壘得分機率差不多，可以保守一點，除非自己很有把握。」

昨天總冠軍賽第4戰，雙方僵持不下，第8局一度9比8僅領先1分，不過郭嚴文先敲了一發陽春全壘打，一、二壘有人時，陳晨威再敲2打點三壘安打，被總教練洪一中點出是最後能贏球的關鍵之一。

儘管心中有顧慮，不過陳晨威昨天還是全力衝刺上三壘，即使球還沒從外野傳回來，保險起見還是先撲壘。他表示，「昨天想不到那麼多了，其實真正全力衝刺後發現不會痛，之前只是心理作用。」

談到第8局關鍵安打，陳晨威表示，因為當時比分近，心理想著一定要把分數打回來，把握機會積極攻擊，「那時候0好2壞，投手連續投了2顆我已經設定好的球進來，但都miss掉打成界外球，變成2好2壞，就更緊張了，只想著不要雙殺就好。」

去年才進職棒的陳晨威是生涯首次打總冠軍賽，經過幾場比賽下來，他說：「太刺激了，但感覺很好，可以激發出更振奮的心情，昨天跑到三壘時也跟例行賽不一樣，特別興奮。」（編輯：吳協昌）1081017