東奧馬拉松競走移師札幌舉辦 幾成定局

（中央社記者楊明珠東京17日專電）國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天在杜哈表示，2020年東京奧運的馬拉松與競走比賽，國際奧會理事會與東奧組織委員會已決定移至北海道札幌舉行。

日本共同社報導，有關2020年東京奧運馬拉松與競走項目比賽的地點，巴赫在國家奧林匹克委員會聯合會（ANOC）大會上在約200國及地區的代表前說：「在札幌舉辦比較涼爽，可以守護選手的健康。這是很大的、也是很重要的一步。」

報導說，東奧組織委員會會長森喜朗表示，巴赫似乎在考慮以札幌巨蛋為比賽的出發點。

東奧馬拉松賽與競走賽如果真的移師札幌市舉辦，今後需討論具體路程的選擇。此外，對於已售出的觀賽門票，東奧組織委員會考慮退款給購票者。

日本體育報Daily Sports報導，有關國際奧會因憂心東京酷熱，所以考慮將東奧馬拉松、競走項目移師札幌一事，東奧組織委員會會長森喜朗今天接受媒體採訪時說，上週接獲國際奧會這項建議。

森喜朗說，因為國際奧會看到2019年田徑世錦賽（9月底10月初）在中東卡達杜哈舉行時的悽慘（酷熱導致許多選手中途棄權）狀況，如果在東京也發生同樣的事，那就太糟了。

森喜朗還說，巴赫擁有國際奧會的權限，可以決定移師札幌。國際田徑總會也表示歡迎。這兩個組織都贊成的事，東奧組織委員會無法說不行。

在本月30日起3天在東京舉行的東奧組織委員會及確認籌備等情況的協調委員會上，東奧組織委員會將與國際奧會、東京都政府協商此事，但一般認為，東奧組織委員會實質上已同意。

距離明年東奧倒數不到300天，突然改變部分比賽項目的舉辦城市，情況罕見。

易地舉辦比賽需要龐大經費，由此衍生出追加的費用該由誰負擔的問題。

森喜朗對媒體說：「還要調查需要花多少費用，我們一直被要求要遵守預算額度，已絞盡腦汁。追加的費用如果很龐大，問到該由誰負擔時，我們不想說我們要負擔，但如果被要求負擔，我們會覺得很難過。就我的立場來說，我不得不說請國際奧會負擔。這點我已在電話中說了。」（編輯：郭中翰）1081017