企業排球聯賽 台電男女排齊拚連霸

（中央社記者黃巧雯台北18日電）企業15年甲級男女排球聯賽首戰將於10月26日在新竹縣體育館點燃戰火，台電男排隊長張善源、女排隊長張秝芸今天向各隊喊話，新球季將以連霸為目標。

中華民國排球協會今天舉行賽前記者會，除了公布今年主題為PLAY AS ONE外，也揭曉各隊陣容，並宣布今年男、女排球隊各有5隊參賽，且都有新血加入，男子組新成員為桃園台灣產險隊，女子組則有由北市大女排為班底的台北鯨華隊，以及由女子U18球員組成的愛山林隊。

值得注意的是，共有5名外籍球員將在企業排球聯賽新球季亮相，也是歷年之最。

其中，男子組conti隊更與日本一級球隊豐田合成合作，邀請渡邊侑磨加入，曾在2017年台北世大運來台的渡邊侑磨，也對親切的台灣人留下深刻印象，並當場秀了一段中文，他提到，很榮幸以職業球員身分來台參加比賽，也要大家一起為球隊加油。

女子組則有來自克羅埃西亞的瑪蒂克（Matea Magdic）加入中國人纖隊，加拿大的歐格維（Colleen Ogilvie）加入台北鯨華隊，以及2名來自塞爾維亞的杜妲（Dubravka Vukoja）、娜塔莎（Natasa Cikiriz）為極速超跑隊效力。

台電上季再度包辦企排男、女子組冠軍，其中台電男排為例行賽5連霸，挑戰賽則將隊史最長紀錄推進至5連霸，女排則在例行賽、挑戰賽分別完成7連霸、3連霸紀錄。

張善源、張秝芸身為台電男、女排隊長，今年同樣皆將目標瞄準連霸，不過，今年女排其他4隊中，就有3隊網羅洋將加入，面對具有身高以及力道優勢的洋將，也讓張秝芸覺得威脅，並直言將是一大挑戰。

張秝芸表示，先前在台中銀行盃亞洲女子排球邀請賽和熱身賽曾看過洋將身手，又以效力於極速超跑隊的娜塔莎令她印象深刻。

張秝芸提到，娜塔莎身高很高，且防守範圍廣，即使擊出很高、很遠的球，娜塔莎只要跨個2、3步，就能輕易追到球。

談到陳姿雅成為台電女排一員，張秝芸指出，2人認識很久，加上之前在國家隊曾配合過，目前磨合地還不錯，預期陳姿雅加入後，有助提升球隊接發、攔網、攻擊火力。（編輯：張芷瑄）1081018