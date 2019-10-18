富邦勇士征戰ABL 網羅前NBA探花梅奧助陣

（中央社記者黃巧雯台北18日電）新球季將征戰東南亞職業籃球聯賽（ABL）的台北富邦勇士籃球隊，持續進行補強，球團今天在臉書宣布，網羅擁有8年NBA資歷、前選秀探花的洋將梅奧（O.J. Mayo）加入。

梅奧上季效力於超級籃球聯賽（SBL）台北達欣工程，當時被稱為SBL史上最大咖的洋將，以場均22.6分，拿下聯盟得分王，並在明星賽勇奪三分球大賽冠軍。

台北富邦勇士隊以上季SBL冠軍之姿轉戰ABL，季外積極補強，新球季ABL首戰11月16日於台北和平籃球館開打。

為備戰新球季，台北富邦勇士隊不但找來「野獸」林志傑助陣，洋將部分，繼本週與洋將賈西亞（Charles Garcia）完成續約後，今天宣布梅奧將在新賽季披上台北富邦勇士戰袍。

2008年以第一輪第3順位入選NBA的梅奧，曾經在籃球最高殿堂闖蕩8個球季，曾入選年度新秀第一隊、單場最高40分、以及單場轟下7記3分球等紀錄。

梅奧上季加入達欣隊，今年暑假期間轉戰NBL中國全國男子籃球聯賽的湖南永勝，並延續火燙手感，場均攻下29.3分。

富邦球團表示，將在11月5日滿32歲的梅奧，過去2年在亞洲的努力和表現有目共睹，因此教練團希望梅奧能與隊友盡快磨合適應，一同征戰ABL，目前梅奧已在昨晚抵達台北，陸續將開始和球隊進行訓練，期望在場上培養出良好的化學效應。（編輯：吳協昌）1081018