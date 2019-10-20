張育成鼠蹊部發炎缺席亞錦冠軍戰　直言懊惱自責

（中央社記者謝靜雯台中20日電）2019年亞洲棒球錦標賽，中華隊今晚與日本隊爭冠，中華隊陣中具美職大聯盟資歷野手張育成昨天比賽守備鼠蹊部不適，初步評估為發炎，缺席冠軍戰，他說：「很懊惱，也很自責。」

亞洲棒球錦標賽在洲際棒球場舉行，中華隊昨天複賽第2戰與中國隊交手，張育成先發扛4棒、守游擊，沒有安打表現，但屢有美技守備，不過賽後鼠蹊部不適，今天沒能參與冠軍戰。

中華隊總教練李盈南表示，張育成不能出賽，當然會對中華隊打線有影響，這幾場出賽有許多大聯盟等級的出色美技，對團隊的攻守有加分作用；中華隊今天打序微調，由姜建銘扛4棒，蕭帛庭先發打5棒、指定打擊，廖俊凱守游擊、打6棒。

張育成表示，可能是熱身的量沒有做足夠，目前先休息、治療，今年本來就計劃亞錦賽結束後好好讓身體休息，沒有特別安排什麼訓練行程；跟著中華隊一起打到冠軍戰，卻沒有參與最後比賽，張育成直言「懊惱、自責」，但也提到出賽就是盡力而為，「球隊可以贏球最重要。」

中華隊今天冠軍戰由旅美巨人隊投手鄧愷威先發，中華隊預賽與日本隊交手時，就是由鄧愷威扛先發，鄧愷威也有自信再次碰上日本隊可以更好、全力搶勝。（編輯：管中維）1081020