速度提升技術跟不上 陳奎儒決賽再拚奧運標

（中央社記者龍柏安桃園20日電）速度提升後，「台灣欄神」陳奎儒始終不習慣欄架間的反應時間太短，導致他跨欄技術做不完整，即便同組對手賽後不停讚嘆他實在太快了，他仍搖頭說：「看到成績後很失望。」

108年桃園全國運動會田徑男子110公尺跨欄預賽，全國紀錄保持人陳奎儒分組跑出最佳的13秒46，打破自己2年前在宜蘭全運會所締造的13秒58大會紀錄，不過距他的目標13秒32奧運參賽標準，還是差了一點。

陳奎儒今年曾在5月台灣國際田徑公開賽飆出13秒34全國新猷，且與奧運參賽標準僅有0.02秒之差，讓他對達標充滿信心。

歷經大半年的準備，陳奎儒在10月初世界田徑錦標賽男子110公尺跨欄準決賽，僅繳出13秒52未能達標，他坦言：「我的速度提升了，欄間做技術的反應時間縮短，導致跑起來卡卡的，過欄也不夠順暢。」

為了改進缺點，陳奎儒世錦賽結束後返台，在訓練時把欄間距離從正常的9.19公尺，縮短至8.5公尺，就是為了要強化自己欄架技術的反應，不過今天跑完後他苦笑說：「還是不太能夠適應。」

為了衝刺全運會達標，陳奎儒把頭髮剪短，他開玩笑說：「看能不能剃頭改個運，減輕一些身體重量讓我跑得更快。」明天決賽，將是陳奎儒本季最後一次挑戰奧運參賽標準，他決定放寬心去面對，「別多想，按照自己平常作息和節奏去準備，正常打動、正常睡，然後全力去跑就對了。」（編輯：管中維）1081020