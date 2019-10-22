台灣自行車登山王25日登場 42國730選手挑戰

2019台灣自行車登山王挑戰將於25日登場，選手們將從花蓮七星潭出發至終點合歡山武嶺，交通部觀光局22日介紹參賽亮點選手菱沼由季典（Yukinori Hishinuma）（左起）、Pierpaolo Ficara、Victoria Barry、Nathan Haas。中央社記者王飛華攝 108年10月22日

（中央社記者余曉涵台北22日電）2019台灣自行車登山王挑戰將在25日登場，今年吸引42個國家地區730名選手決戰武嶺之巔，包含國際名將約翰（John Ebsen）、班傑明（Benjamin Dyball）等人。

觀光局今天舉行2019台灣自行車節主軸活動登山王挑戰記者會，會中宣布邁入第8屆的台灣自行車登山王挑戰將在25日登場。

觀光局副局長張錫聰說，今年共有來自42個國家地區共730名國內外職業與業餘自行車登山好手齊聚一堂，要決戰武嶺之巔。

本賽事外籍車手的報名人數逐年增加，其中不乏愈來愈多曾經參與諸如環法、環義、環西及世巡賽等頂級賽事的男女好手，在今年總數730位選手中，488位外籍選手比率達66.8%，已是連續第3年外籍選手比例過半。

包含今年UCI世界巡迴賽頂級職業車隊Katusha－Alpecin車隊派出2位現役選手參加賽事，包括澳洲籍的哈斯（Nathan Haas）、比利時籍的克拉斯（Steff Cras）、曾被Cycle Sport雜誌票選為全球最佳女子自行車選手的荷蘭籍明星選手瑪麗安娜（Marianne Vos）、丹麥籍約翰（John Ebsen）、澳洲的班傑明（Benjamin Dyball）；荷蘭小將肯尼（Kenny Nijssen）、曾多次登上KOM頒獎台的日本登山王級知名選手森本誠（Morimoto Makoto）等人都將來台參賽。

台灣選手部分則包含馮俊凱、范永奕、彭源堂、黃文忠、劉書銘、吳之皓、黃冠霖，及女子選手曾可妡、許宛婷與陳姿吟，今年也都再次參戰力求佳績。

賽程部分將從位於太平洋濱的花蓮七星潭，經太魯閣高聳深邃的高山峽谷、絕美的碧綠神木，直達台灣公路最高點合歡山的武嶺，選手將挑戰從海拔0公尺直上3275公尺，全長105公里。

整段賽事的前80公里，自18公里處正式放行點起，就以平均8%的爬升率，穿越壯麗的太魯閣峽谷向上攀升，壓軸好戲則是從大禹嶺開始最後10公里、坡度17到27%的天堂路。（編輯：方沛清）1081022