中職公布自由球員資格 周思齊第2次取得

（中央社記者楊啟芳台北22日電）中華職業棒球大聯盟今天公布21名取得自由球員資格選手，其中周思齊是第2次取得資格，但陳江和已退休，還有複數年合約的選手也無法申請。

中職規章規定，年資累計9個球季的選手可取得自由球員資格，共14人，包括統一7-ELEVEn獅隊潘威倫、王鏡銘、高國慶、潘武雄；Lamigo桃猿隊林泓育、林智平、詹智堯、鍾承祐；富邦悍將隊蔡明晋、方克偉、林益全、張正偉；中信兄弟隊陳江和、張志豪。

取得自由球員資格另一個條件為加入中職時大學就讀滿4年以上者，累計打滿8個球季，包括兄弟官大元；獅隊林其緯、陳鏞基；桃猿郭嚴文；悍將林宥穎。另外，悍將賴鴻誠再15天就能取得資格。

如果過往已行使過自由球員權利，每滿4個球季可再申請一次，兄弟周思齊已符合標準。

中職史上共8人（9次）行使過權利，包括公元2011年陽建福、彭政閔、2013年周思齊、2014年張建銘、2015年陳金鋒、林智勝、鄭達鴻、2016年彭政閔、王勝偉，其中僅林智勝及鄭達鴻成功轉隊。

符合資格選手中，陳江和已退休，複數年合約還沒走完的選手也不能申請，包括林泓育、陳鏞基與王鏡銘等。

中職規章第21章「自由球員辦法」提及，取得自由球員資格選手，如果要行使自由球員權利時，須於公告日起7個工作日內以書面向所屬球團表達行使自由球員權利意願，即31日前須提出。（編輯：李明宗）1081022