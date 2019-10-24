宋文華本季成績大進步 期許挑戰更高層級

旅美聖地牙哥教士隊投手宋文華（圖）24日出席同經紀公司王維中的記者會，宋文華本季在小聯盟成績大進步，也是到美國後最健康的一年，他期許明年可以往更高層級邁進。中央社記者張新偉攝 108年10月24日

（中央社記者楊啟芳台北24日電）本季在美國職業棒球小聯盟成績大進步的聖地牙哥教士隊投手宋文華今天表示，本季是到美國後最健康的一年，期許明年挑戰更高層級；「明年很關鍵，能不能往上升就看明年春訓」。

旅美投手王維中舉行媒體見面會，與王維中同經紀公司的宋文華也出席。

宋文華公元2017年展開美職生涯，首年受傷，一整年沒出賽；去年成績不佳，出賽19場，拿下0勝3敗，防禦率10.8；宋文華直到今年在短期1A繳出亮眼成績，出賽21場，拿下4勝1敗，防禦率3.05。

宋文華表示，今年較早開始投入訓練，1月就跟著學長王維中、曾仁和到經紀公司的訓練中心學更多投球技巧。

他笑說：「學長練習完都會帶我去吃飯，聊一些生活上的東西，讓我不用太擔心球場以外的事。」

宋文華表示，今年球季中找到正確發力的感覺，才有好表現。受傷時無法比賽，只能單調復健，現在可比賽，就會很享受過程。

宋文華也會利用休季時加強不足的地方，像重量訓練、控球與修正投球角度等。

這幾年都擔任後援，他說，可能球隊怕他再受傷，但到後來投球局數愈來愈多，目前負荷程度還算正常，就看明年球隊怎麼安排。

宋文華入選亞洲棒球錦標賽中華隊培訓名單，但最後沒正式入選；他說，有點可惜，但能多休息，以球隊需要為主，「我入選了還是會有球數限制。」

宋文華表示，在培訓隊期間非常開心，不像在美國講英文時要先想過才能說出口，與台灣隊友聊天較輕鬆。

剛去美國時曾遭隊友種族歧視，但宋文華表示，現在已經不會，「換我欺負隊友，還會開玩笑抓隊友頭髮，後來才知道可以這樣玩」。（編輯：李明宗）1081024