默契待加強 曾文鼎盼助富邦勇士贏球

前旅外球星「大房東」曾文鼎披上台北富邦勇士隊戰袍，24日穿上76號球衣亮相，他表示，目前狀況調整到6至7成，除了希望幫助球隊贏球外，也盼加強與隊友和教練間默契。中央社記者張新偉攝 108年10月24日

（中央社記者黃巧雯台北24日電）「大房東」曾文鼎披上台北富邦勇士隊戰袍後，今天首度亮相，曾文鼎自認，目前狀況調整到6至7成，目標除了希望幫助球隊贏球外，也盼能趁開季前加強與隊友和教練間默契。

台北富邦勇士隊19日宣布，曾文鼎正式加盟勇士，與「野獸」林志傑共組黃金世代連線，曾文鼎歷經日本職籃、中國男子籃球職業聯賽（CBA）歷練，相隔8個球季再度回歸台灣籃壇，今天出席開季記者會，穿上76號的球衣。

過去曾文鼎與隊友林志傑、總教練許晉哲僅在短期盃賽合作，第一次在長期聯賽聯手，曾文鼎表示，比賽模式與調整方式都不同，希望能利用球季前以及季中，加強與球隊之間的默契，目標是幫助球隊贏球。

談到目前狀況，曾文鼎表示，大概調整到6至7成，由於身體沒有太大的傷，僅需再加強體能，而與隊友之間的默契，他坦言，「還有一段路要走，畢竟這種東西沒有最好只有更好而已」。

至於最後選擇與勇士簽約的原因，曾文鼎說：「剛好與中國（CBA球隊）合約結束，與富邦勇士其實不是第一次接觸，大家聊著聊著，感覺不錯就簽了。」

台北富邦勇士隊日前已與洋將賈西亞（Charles Garcia）續約，加上近期找來NBA選秀探花的洋將梅奧（O.J. Mayo）助陣，另一名洋將布拉（Sim Bhullar）則還未簽約。

曾文鼎表示，布拉身材具有優勢，無論進攻、防守，在籃下就是一個很大的保障，而賈西亞機動靈活，還可以自己帶球，戰術上屬於活棋，他也特別讚賞梅奧的能力、速度、觀念及技巧，就是NBA等級。

台北富邦勇士隊新球季轉戰東南亞職業籃球聯賽（ABL），曾文鼎希望，能有機會藉由比賽，首度造訪越南，而與主場位於彰化的寶島夢想家交手，也同樣期待，他說：「比較方便，搭個車、搭高鐵都可以到。」（編輯：吳協昌）1081024