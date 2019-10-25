江少慶飆速155公里 洪一中親眼認證真的快

旅美投手江少慶結束小聯盟球季返台，加入世界12強棒球賽中華代表隊，25日在桃園球場與新北市成棒隊交手，江少慶擔任新北市成棒隊的先發投手，投1局送出投出3次三振，狀況不錯。中央社記者張新偉攝 108年10月25日

（中央社記者謝靜雯桃園25日電）旅美印地安人隊投手江少慶回台打世界12強棒球賽，今天自辦熱身賽先發，投1局飆3K，飆速155公里、無失分；中華隊總教練洪一中表示，「親眼看到確定是真的很快」。

江少慶結束小聯盟球季返台，加入世界12強棒球賽中華代表隊，今天在桃園棒球場與新北市成棒隊交手，江少慶當新北市成棒隊的先發投手，投1局面對王威晨、林立、王柏融、林泓育4名打者，僅被王柏融敲出安打，投出3次三振，狀況不錯。

洪一中表示，還沒有看到江少慶之前就知道他具有球速優勢，有聽過他曾投出159公里，「不知道是真快還是假快，今天現場看，直球均速都有超過150公里，看來是真的很快」。

江少慶說，加入中華隊後，調整重點是直球的控制和變化球的使用比例，從球季結束後一直都有維持牛棚練投，身體狀況不錯，面對打者也有自己設定的方向。

江少慶和旅日火腿隊野手王柏融是穀保家商青棒隊隊友，兩人上一次投打對決已經是高中隊內比賽，王柏融稱讚江少慶速度快、直球有尾勁，江少慶也提到王柏融不斷在進步，是很好的選手。

此次世界12強棒球賽有新規定，投手每投一顆球必須在20秒之內，換投手與換局要在90秒以內，並設置計時器；江少慶表示，美職小聯盟也有進出場時間限制，今天熱身賽也有特別注意，「還有幾天時間，盡量想辦法調整」。（編輯：張芷瑄）1081025