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詹姆斯聯手戴維斯 湖人主場開胡勝爵士[影]

最新更新：2019/10/26 16:44
NBA洛杉磯湖人25日在主場開幕戰對決猶他爵士，以95比86奪本季首勝，球星戴維斯（中）繳出21分、7籃板的好表現。（圖取自twitter.com/lakers）
NBA洛杉磯湖人25日在主場開幕戰對決猶他爵士，以95比86奪本季首勝，球星戴維斯（中）繳出21分、7籃板的好表現。（圖取自twitter.com/lakers）

（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天在主場開幕戰對決猶他爵士，靠著陣中球星詹姆斯繳出32分、10助攻、7籃板，以及戴維斯21分、7籃板的好表現，終場以95比86擊敗爵士拿下本季首勝。

除了詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）之外，湖人替補後衛丹尼爾斯（Troy Daniels）獨拿15分也是球隊致勝關鍵。

湖人在22日的新球季首戰對上洛杉磯快艇，卻以102比112輸掉「洛城內戰」，不過今天與爵士捉對廝殺，湖人展現應有的水準，最後以9分之差捍衛主場。

爵士後衛密契爾（Donovan Mitchell）砍下全隊最高24分表現最搶眼，隊友康利（Mike Conley）雖斬獲13分，但全場11投8次失手，三分球5投中1，表現有些掙扎。

今天比賽第3節開始2分多鐘，爵士迎頭趕上把比數追平成43比43，之後湖人發起一波反攻奪下31分，便以74比55的優勢進入決勝第4節，並一路領先至終場。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1081026

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