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潘威倫奪首座東山再起獎 感謝背後無名英雄

最新更新：2019/10/29 23:01
2019中華職棒年度頒獎典禮，29日晚間在中壢南方莊園舉行，統一7-ELEVEn獅隊「嘟嘟」潘威倫獲選為中職史上首名「東山再起獎」得主。中央社記者吳家昇攝　108年10月29日
2019中華職棒年度頒獎典禮，29日晚間在中壢南方莊園舉行，統一7-ELEVEn獅隊「嘟嘟」潘威倫獲選為中職史上首名「東山再起獎」得主。中央社記者吳家昇攝　108年10月29日

（中央社記者楊啟芳桃園29日電）中華職棒今天舉行年度頒獎典禮，統一獅潘威倫獲中職史上首座東山再起獎，去年因傷缺席一整季，他不斷感謝幫助自己的無名英雄，「如果沒有這些人，我沒有機會還能在場上。」

中華職棒於2017年起增設「東山再起獎」，以表揚傷癒成功復出，或是歷經低潮後重新繳出優異表現的球員，不同於其他年度獎項是由記者票選，此獎項為聯盟認定選出，且不一定每年都會有球員得獎。

潘威倫於2003年加入獅隊，新人年就以13勝、防禦率2.43的佳績，獲得新人王，且自新人年起，連續8年奪超過10勝。不過潘威倫之後陸續受傷勢所苦，出賽數不固定，去年更是僅出賽1場。

潘威倫本季傷癒復出，拿下自2010年後最多的單季8勝，且在今年累積生涯143勝，超越陳義信的勝投紀錄，為台灣職棒選手最多勝，讓他奪下中職史上首座東山再起獎。

潘威倫致詞時表示，「去年我受了不小的傷，幾乎缺席整個球季，謝謝球團在復健時給我全力支持，這是大家一起努力出來的。」

潘威倫特別感謝在受傷時幫助自己的人們，「他們都是默默付出的無名英雄，如果沒有這些人，我沒有機會還能在場上，拿下這個獎項。」潘威倫期盼明年繼續保持健康的身體，並維持好的狀況，「希望明年有一個順遂的球季。」（編輯：管中維）1081029

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