林立首奪獎就抱回2座 感謝教練對自己嚴苛

（中央社記者楊啟芳桃園29日電）中華職棒今天舉行年度頒獎典禮，Lamigo桃猿林立抱回打擊王、最佳九人三壘手2座獎。他表示，今年打擊在春訓進步很多，感謝教練蔡昱詳在守備上對自己相當嚴苛，希望能更進步。

林立本季打擊大爆發，出賽103場，敲出151支安打，包括20發全壘打，打擊率高達3成89，奪下打擊王寶座，也獲選為最佳九人三壘手，生涯首次獲獎就抱回2座，另外還入圍年度最佳進步獎，不過最後沒能獲獎。

林立是在2017年季中加入職棒，直到去年得到固定先發機會，本季展現出優異成績。他表示，去年表現有好有壞，直到今年春訓對自己有很大影響，跟教練討論很多、改變很多，是本季能表現這麼好的關鍵。

不過林立剛開季時受傷，直到4月才回到一軍。他表示：「本來能不能回到一軍是未知數，也擔心練了這麼多，會不會沒辦法展現，但感謝二軍教練跟我說不要急，有健康的身體最重要，隔1個多月回一軍之後，攻擊上有滿好的效果。」

除了打擊表現亮眼，林立在致詞中也感謝守備教練蔡昱詳，他表示，教練在秋訓、春訓時不斷要求，守不好時就一起討論要怎麼做，想盡辦法幫助自己，「我的守備不是那麼好，教練花了很多時間，不管是賽前、賽後特訓，對我滿嚴苛的，希望我守備時能更嚴謹，也希望我能更進步」。（編輯：林治平）1081029