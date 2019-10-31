打點功力了得 國民強打少年蘇鐸比肩傳奇球星[影]

美國職棒大聯盟MLB華盛頓國民30日奪得隊史首座世界大賽冠軍，陣中少年強打蘇鐸7戰打回7分打點。（圖取自MLB YouTube頻道網頁youtube.com）

（中央社休士頓30日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB華盛頓國民今天奪得隊史首座世界大賽冠軍，陣中少年強打蘇鐸7戰打回7分打點，追平傳奇球星曼托當年締造的世界大賽21歲以下打者打點紀錄。

國民今天靠7局上兩支全壘打逆轉，最終6比2擊敗休士頓太空人，在7戰4勝制世界大賽以4比3封王，並與太空人聯手締造世界大賽史上首次7場都是客軍獲勝的新紀錄。

今天賽後，在本次世界大賽系列獨拿兩勝，幫助國民奪冠的大功臣「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）獲選為總冠軍賽最有價值球員（MVP）。

國民奪得隊史首冠的關鍵，除了投手有效壓制太空人打線，攻擊方面也有打者表現亮眼。

國民21歲的蘇鐸（Juan Soto）在世界大賽7場比賽，27個打數擊出9支安打，打擊率3成33，其中有3發全壘打，一共打進7分打點，完全不見職棒「二年級生」的生澀。

蘇鐸今天在8局上擊出帶有打點的安打，讓他成為繼1953年大聯盟傳奇球星曼托（Mickey Mantle）之後，另一個在世界大賽第7戰有打點的21歲球員，世界大賽共打回7分，也追平曼托創下21歲以下打者在世界大賽的紀錄。

今年季後賽，蘇鐸共揮出5支全壘打打進14分打點，刷新前底特律老虎隊強棒卡布瑞拉（Miguel Cabrera）保持的未滿22歲選手季後賽打點紀錄。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1081031