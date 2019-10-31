神射手柯瑞骨折 勇士戰力拉警報

美國職籃NBA金州勇士30日在主場迎戰鳳凰城太陽，勇士球星神射手柯瑞（中）在第3節飛身上籃時受傷，已證實左手骨折。（圖取自twitter.com/warriors）

（中央社舊金山30日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士今天在主場迎戰鳳凰城太陽，傳來勇士球星神射手柯瑞左手骨折的噩耗，使得這個搖搖欲墜的籃球王朝又遭重創。

柯瑞（Stephen Curry）是在第3節還剩8分31秒受傷，當時他飛身上籃與太陽中鋒貝恩斯（Aron Baynes）撞個正著。這場戰況一面倒的比賽最後110比121勇士以11分之差見負。

勇士公關部門發推文證實：「柯瑞的手骨折了。」，而球隊也證實柯瑞「經X光檢查他的手腕與手確定骨折」。

對於子弟兵的傷勢，總教練柯爾（Steve Kerr）說：「這只是一個球賽的突發狀況，所以意外發生。」

當時貝恩斯躍起落地踉蹌地重壓在柯瑞身上，這位神射手握著他的手腕倒地數分鐘，隨後起身並試圖減輕疼痛。

勇士喊暫停前柯瑞還打算留在場上繼續奮戰，隨後他走向板凳區，並退場進入球員休息室，當時計分板顯示勇士以54比83落後。

如今柯瑞得消失球場一段時間，使得這支冠軍勁旅蒙上一層陰影。

甚至在柯瑞受傷前，勇士已經歷失去杜蘭特（Kevin Durant）與湯普森（Klay Thompson）。湯普森因傷可能整季報銷。

上個球季勇士諸將致力於三連霸並力拚5年內4度奪冠，卻在總冠軍系列賽事第6戰敗給多倫多暴龍而功虧一簣。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）1081031