小池不同意也不阻撓 東奧馬拉松將移師札幌

（中央社東京1日綜合外電報導）堅持東京奧運馬拉松與競走項目應在東京舉辦的東京都知事小池百合子，今天雖未同意國際奧會移師提案，但也表示不會阻撓，明年東奧馬拉松與競走項目可說將移師札幌舉辦。

國際奧林匹克委員會（IOC）考量2020年東京奧運舉辦時的高溫，10月16日宣布有意將馬拉松與競走項目移師日本北邊的北海道札幌市舉行；但小池百合子堅持「在東京舉辦的想法不變」，表達反對移師札幌舉辦的態度。

日本放送協會（NHK）報導，今天在IOC協調委員會最後一天議程上，相關人士針對馬拉松及競走項目移師札幌一案進行協商。

小池百合子說，雖然無法同意IOC所做決定，但有最終決定權的IOC所做決定，站在東京都的立場不會阻撓，勉強要說的話，「這是一個未獲同意的決定」。

日本「讀賣新聞」報導，小池所說的不同意IOC決定但也不會阻撓的說法，等於事實上已決定馬拉松與競走項目將移師札幌舉辦。

日本「產經新聞」報導，昨天協商已達成承諾不讓東京都負擔移師札幌多出的費用等共識。

移師札幌市舉行，目前傳出東奧組織委員會研究以市內的「大通公園」作為馬拉松與競走項目起訖點。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1081101