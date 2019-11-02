MLB世界大賽冠軍國民獲邀訪白宮 終結者表態不去

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB華盛頓國民隊奪得隊史第一座世界大賽冠軍後，4日獲邀前往白宮接受美國總統川普表揚，但國民隊終結者杜立特（Sean Doolittle）表態不出席。

身為位於華盛頓的美國職棒大聯盟球隊，國民隊獲邀作客白宮無需舟車勞頓，也不用等太久。

路透社報導，國民隊終結者杜立特（Sean Doolittle）今天告訴華盛頓郵報，他不會出席，成為國民隊第一個公開表態不去白宮的隊員。

過去在世界大賽奪冠的隊伍通常會等到下個球季，當他們在巴爾的摩或華盛頓時造訪白宮。但對於一個主場距離白宮只有3英里的球隊來說，交通問題沒那麼麻煩。表揚儀式將在美東時間4日下午1時15分於白宮南草坪舉行。

國民隊作客白宮將會在2日的封王慶功遊行之後。國民隊在休士頓舉行的世界大賽第7戰，擊敗太空人隊（Astros），靠著客場4戰全勝拿下隊史首座世界大賽冠軍，這也是世界大賽史上第一次出現7場比賽勝利全由客隊拿下的情況。

川普27日親臨國民隊主場觀賞世界大賽第5戰，當他的影像出現在球場大螢幕時，現場噓聲大作。

川普也曾接見2017年世界大賽冠軍隊伍休士頓太空人隊和2018年世界大賽冠軍隊伍波士頓紅襪隊。不過，紅襪隊部分球員和總教練柯拉（Alex Cora）沒出席。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1081102