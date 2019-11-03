上海匯豐冠軍賽 北愛高球名將麥克羅伊奪冠

（中央社上海3日綜合外電報導）北愛爾蘭高球名將麥克羅伊今天在加洞延長賽勝出，在上海舉行的匯豐冠軍賽擊敗美國衛冕者蕭飛爾奪冠，這是麥克羅伊首度在這項比賽封王，將繼續致力爭取重返世界排名第一。

匯豐冠軍賽（WGC-HSBC Champions）第4輪打到第18洞時，麥克羅伊（Rory McIlroy）以一桿領先蕭飛爾（Xander Schauffele），不過開球差點兒掉進水坑裡，最後以平標準桿完成第18洞，這輪以低於標準桿4桿的68桿作收，總成績是269桿。

蕭飛爾第18洞抓了個博蒂，以66桿結束這輪，總成績同為269桿，與麥克羅伊不相上下，兩人進入加洞延長賽決勝負。

30歲的麥克羅伊在標準桿5桿的首洞第18洞表現穩定，開球落點在球道中間，而蕭飛爾則落點偏左。麥克羅伊最後順利抓下博蒂，一洞就勝出，在上海佘山國際高爾夫俱樂部的這項比賽獲得冠軍，帶走獎金174萬5000美元（約合新台幣5300萬元）。

他在獲得今年第4座冠軍盃後表示：「正規賽期間我夠幸運，球沒落入水坑，而在延長加洞賽揮擊的那兩桿讓我鬆了一口氣。」

麥克羅伊目前世界排名仍是第2，僅次於膝蓋受傷而沒有參賽的美國好手科普卡（Brooks Koepka）。11月21日至24日在杜拜舉行的歐洲巡迴賽（European Tour）季終賽事DP世界巡迴錦標賽（DP World Tour Championship），將是麥克羅伊今年最後一項比賽。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1081103