12強B組預賽5日開打 中華隊推江少慶先發

（中央社台中4日電）世界12強棒球賽B組預賽將於明天開打，中華隊首戰交手波多黎各，推出台灣王牌江少慶先發，波多黎各則是派29歲右投克魯茲（Fernando Cruz），總教練洪一中表示，江少慶應該沒有問題。

中華隊總教練洪一中表示，已確定明天對波多黎各會推出來自印地安人3A的江少慶先發，洪一中說：「他在美國對戰中南美洲球員經驗滿多的，目前來看他的球速最快，決勝球也是滿有威力，只要控球沒有太大問題，他來面對應該是可以應付。」

洪一中指出，這次12強中華隊從集合起來練球，大家就非常投入，有時候放假球員還自動自發到球場練習，顯見球員對這次比賽的重視。洪一中說：「我跟他們說，還沒有開打以前可以有任何想法，但開打後就團結一條心，大家一起努力往前衝。」

波多黎各先發投手克魯茲過去曾效力美職小熊隊，最高層級到3A，目前在墨西哥聯盟。波多黎各總教練岡薩雷茲（Juan Gonzalez）說明為何選擇克魯茲當首戰先發投手，「他球速不錯，有很好的指叉球，球威也夠，而且不會怕大場面」。

對於中華隊先發投手江少慶，岡薩雷茲指出，「他是一名好投手，短期比賽就看投手發揮，以及守備好不好」。

岡薩雷茲表示，近期都有在看中華隊的情蒐影片，指出中華隊打者不太盜壘，不擅長打內角球。雖然日前與韓國隊打熱身賽2場，都沒辦法拿下分數，不過他說：「我們在波多黎各集訓最後2個星期都在下雨，實戰經驗較不足，但會一場比一場好，明天又是新的一天，我們打者狀況不錯，所有球種都打得到。」（編輯：張雅淨）1081104