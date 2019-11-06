林書豪攻下24分 率北京開季2連勝

（中央社記者龍柏安台北6日電）本季轉戰中國男子職業籃球聯賽（CBA）的台裔球星林書豪，今天繳出24分、8籃板與6助攻的全方位成績單，率領北京首鋼以105比102險勝山東西王，拉出開季2連勝。

本季轉戰CBA重新出發的林書豪，賽前曾在微博上透露，本季只要每投進一顆3分球，就要捐出3000人民幣（約新台幣1萬3217元）做公益，不過開幕戰面對天津先行者，他雖攻下全場最高的25分，不過3分球5投盡墨，還沒開張。

今天北京在主場迎戰山東西王，這也是北京本季主場開幕戰，林書豪被對方嚴加看管，不過他3分球5投中2，遠程火力首度開張，飆進3分彈後他雙手比著OK手勢，而他曾在微博上透露，這個手勢有雙重含意，除象徵「愛心」外，另一方面就是要捐出3000人民幣做公益。

林書豪今天出賽34分鐘，累計16投6中，不過他靠著切入破壞屢屢站上罰球線，全場12罰10中也成了對手最大的痛，比賽中林書豪手臂也被抓傷見紅，讓不少球迷很揪心，但也有網友點讚，認為他的拼戰精神滿分。

林書豪在NBA布魯克林籃網隊的前隊友漢米爾頓（Justin Hamilton），今天火力全開轟下全場最高的35分，另有10籃板、8阻攻與5助攻的誇張數據，在兩人合力之下，也成功守住主場勝利。

同樣效力北京的中華男籃好手周儀翔，今天替補出賽，他把握進攻機會，5次3分線外出手投進2球，拿下6分、2籃板與1助攻。（編輯：屈享平）1081106