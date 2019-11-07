選秀13輪爬上國際賽舞台 王威晨更珍惜

（中央社記者楊啟芳台中7日電）世界12強中華隊闖進複賽，3場預賽擔任開路先鋒表現亮眼的王威晨，從中職選秀13輪站穩一軍先發，再入選夢想中的國家隊，他表示，「讓我更珍惜，不會忘記怎麼努力爬上來的。」

王威晨一開始入選12強中華隊並不被看好，不過首戰對波多黎各就用速度壓迫對手，利用2次失誤上壘，還有一支安打演出，跑回2分；第2戰對委內瑞拉則是4打數敲2支安打，包辦1分打點。

今天對戰日本隊，王威晨同樣擔任開路先鋒，5打數敲出1支安打，並再度造成對方守備失誤，且鎮守三壘也十分穩定，攻守俱佳。

王威晨曾在大學時因滑壘造成嚴重傷勢，2015年參加季中選秀，第13輪才被中信兄弟選到，不過他從去年站穩一軍，連2年拿下盜壘王，現在更成為中華隊重要一員。

他今天表示，「遇到了很多坎坷，但也因為有這些低潮，讓我更珍惜，不會忘記怎麼努力爬上來的，還進入夢想中的國家隊。」

王威晨指出，每個階段都有為自己設下小小的目標與夢想，打國際賽就是其中之一，如今還順利晉級複賽，他說：「很開心可以去日本，完成階段性目標，接下來複賽希望能繼續維持，做最好準備。」

能有傑出表現，王威晨感謝母隊及中華隊教練，「也謝謝洪總給我肯定，讓我可以入選。」這次中華隊陣中還有從隊友變教練的「恰恰」彭政閔，王威晨笑說：「學長退休後，我有比較多時間可以找他聊天，他也會跟我分享很多國際賽經驗，給我們很安定的感覺。」（編輯：張佑之）1081107