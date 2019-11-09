NBA湖人雙星合攻51分 率隊滅熱火7連勝

（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）NBA洛杉磯湖人今天在主場出戰邁阿密熱火，湖人雙星詹姆斯及戴維斯聯手拿下51分，率隊以95比80撲滅熱火。湖人目前7連勝，本季主場4戰皆捷，戰績7勝1負暫居西區龍頭寶座。

「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）繳出26分、8籃板、7助攻、3火鍋及2抄截的全面成績，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）全場拿下25分，其中12分是在第四節飆進。

詹姆斯在前三場比賽皆拿下大三元，成為自1987年魔術強森（Magic Johnson）以來首次達此壯舉的湖人球星，但詹姆斯今天拿下6助攻、4籃板，僅有得分破雙位數。

上場比賽因右腳挫傷掛免戰牌的湖人後衛布萊德雷（Avery Bradley），今天則以先發後衛上陣，出場25分鐘貢獻9分。

另一方面，熱火主將巴特勒（Jimmy Butler）則砍下22分，控衛德拉吉奇（Goran Dragic）以替補身分上陣，為板凳貢獻19分。

不過，熱火全場投籃命中率只有35%，三分球命中率僅17.1%，共35投6中。這場是熱火本季得分及命中率最低的比賽。

熱火第二節得分以25比20壓過湖人，上半場僅以46比48落後兩分，主要是熱火在上半場有更多罰球機會，共15投13中，反觀湖人只有2投2中。

但湖人在第三節結束取得78比66領先，終場以95比80擊敗熱火。（譯者：陳正健/核稿：徐崇哲）1081109