12強中華隊抵日 台日球迷接機

（中央社記者楊啟芳成田機場9日電）世界12強複賽即將於11日開打，中華隊今天晚間抵達東京，吸引了眾多球迷到成田機場接機，中華隊將於明天在千葉球場進行練球，之後依序對戰墨西哥、韓國、美國及澳洲。

12強3組預賽已經於昨天全數結束，A組由墨西哥、美國隊出線，B組為日本及中華隊，C組則是韓國及澳洲。複賽即將於11日開打，中華隊將依序對戰墨西哥、韓國，13及14日休兵，15及16日交手美國及澳洲，17日則是季軍戰及冠軍戰。

12強複賽採超級循環賽制，預賽對戰戰績會帶進複賽，因此目前墨西哥、日本及韓國都有1勝，美國、中華隊及澳洲則是帶1敗。

中華隊於今天晚間已經抵達東京，明天台灣時間11時30分為中華隊官方練球時間，晚間在東京巨蛋飯店會舉行複賽開賽記者會，6隊總教練皆將出席。

成田機場吸引不少球迷來幫中華隊接機，其中還有「恰恰」彭政閔的日本死忠球迷岡安拓也，平時他是千葉羅德啦啦隊的小號手，不過因為自2004年喜歡彭政閔而自學中文，彭政閔引退賽時也飛到台灣參與。

還有一群球迷本來是到日本玩，因為中華隊而買了4場複賽門票，吉先生表示，「因為之前預期中華隊會晉級，所以先在台灣把加油標語準備好了。」在場也有許多台灣留學生，甚至還有在秋田讀書，特別搭10小時巴士來接機。

由稻葉篤紀領軍的日本武士隊昨天還在台中洲際棒球場練球，今天也從台灣移動至日本，現場也有許多日本媒體及日本球迷熱情歡迎，日本隊首戰將於11日台灣時間晚間6時對戰澳洲隊，地點在千葉ZOZO球場。（編輯：吳協昌）1081109

2019世界12強棒球錦標賽中華隊9日下午出發前往日本，晚間抵達，台灣、日本球迷前來接機，熱情展示各式標語及中華民國國旗等。中央社記者張新偉成田機場攝 108年11月9日

2019世界12強棒球錦標賽B組賽程7日結束，中華隊9日下午搭機前往日本，晚間抵達。有日本球迷特地帶中華隊教練彭政閔（前左）引退賽的海報來接機。中央社記者張新偉成田機場攝 108年11月9日

2019世界12強棒球錦標賽中華隊9日晚間順利抵達日本，許多球迷到場接機，有球迷開心與中華隊教練王建民（中右）合影。中央社記者張新偉成田機場攝 108年11月9日

2019年世界12強棒球錦標賽中華隊前進複賽，9日下午出發赴日，晚間抵達，中華隊成員陸續出關，一旁球迷熱情迎接中央社記者張新偉成田機場攝 108年11月9日

2019年世界12強棒球錦標賽B組預賽賽程7日結束，中華隊9日下午出發赴日，晚間抵達，中華隊總教練洪一中（左）出關，受到接機球迷歡迎。中央社記者張新偉成田機場攝 108年11月9日

2019第2屆世界12強棒球錦標賽複賽將在日本東京開打，中華隊9日晚間抵日備戰，熱情球迷到機場接機，中華隊選手王柏融（左）也親切為粉絲簽名。中央社記者張新偉成田機場攝 108年11月9日