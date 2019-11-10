穿中華隊球衣踏進千葉球場 陳冠宇：從沒想過

（中央社千葉10日電）世界12強棒球賽複賽即將於明天在日本千葉ZOZO球場開打，這座球場同時是陳冠宇在羅德隊的主場，他表示，從沒想過能穿上中華隊球衣踏進這裡，也會把在這投球的經驗跟投手群分享。

陳冠宇於2015年加入千葉羅德海洋隊，不過是第一次穿著不同球衣踏進千葉球場，他表示，「沒有想過可以穿著中華隊球衣來到這個球場，剛好這次12強在這邊，給自己一個很棒的動力」。

陳冠宇也特別跟羅德球迷喊聲，「請他們幫我們中華隊加油，在千葉也很久沒比賽了」。雖然不是例行賽，但千葉球場的工作人員都是同一批人，他說：「這邊都是我們一起努力的夥伴，看到他們也很高興，他們也說我終於回來了，會幫我們加油，羅德這個家庭真的很棒。」

由於是母隊主場，陳冠宇指出，確實是對千葉球場比較熟悉，因此會把在這邊投球的經驗與投手群分享。他表示，球場平常風會很大，不過今天比較平靜，另外人工草皮也比較硬，「下丘去處理球要抓一下感覺，短期比賽短打的球應該會滿多的」。

預賽陳冠宇在前2戰都有登板，首戰對波多黎各投1局，飆出2次三振，無失分；第2場對委內瑞拉投0.1局被敲1支安打，也沒有失分。他表示，目前狀況都在自己預期內，「只剩下5場比賽，已經做好準備，今年一直很順利在一軍擔任中繼，所以這個角色可以勝任，不會覺得累」。（編輯：張雅淨）1081110