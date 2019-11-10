張泰山在兒子面前開轟 味全龍交流賽吞敗

中職味全龍隊與澳職阿德雷德巨人隊交流賽第2戰，10日張泰山（圖）改打巨人隊第5棒、指定打擊，2局首打席就開轟，他直言看到兒子開心很感動。終場味全龍以6比10吞敗。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年11月10日

（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職味全龍隊與澳職阿德雷德巨人隊交流賽第2戰，今天張泰山改打巨人隊，2局首打席就開轟，直言看到兒子開心感動；味全龍朱祥麟、林旺衛也開轟，不過味全龍終場6比10吞敗。

中職味全龍隊昨天起在嘉義市立棒球場與澳職阿德雷德巨人隊進行2場交流賽，昨天張泰山重拾球棒，擔任味全龍隊第3棒、指定打擊；今天張泰山改穿前東家球衣，先發打阿德雷德巨人隊第5棒、指定打擊。

味全龍隊2局靠著朱祥麟陽春砲先馳得點，2局下半張泰山也開轟，陽春砲幫助球隊將比數扳平；阿德雷德巨人隊今天全場敲出13支安打，包括4發全壘打，打線發揮順利拿勝，兩場交流賽兩隊各獲1勝。

今天張泰山的老婆、兒子也有到場，張泰山開轟，兒子開心大叫，張泰山也表示，看到兒子開心替自己加油，「真的很感動」。

味全龍隊除了朱祥麟外，5局林旺衛也開轟，但比賽後半段無力追分吞敗；味全龍隊投手徐若熙，先前在與世界12強棒球賽古巴代表隊交流賽時，後援2局表現亮眼，今天與阿德雷德巨人隊交手，先發投3局被敲4支安打，包括張泰山的全壘打，失掉1分責失分，表現也不差。（編輯：屈享平）1081110