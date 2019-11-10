郭嚴文12強預賽尚未亮相 複賽隨時準備上場

2019世界12強棒球賽複賽賽程11日將在日本開打，中華隊預賽3場都沒有出賽的郭嚴文，複賽首戰有可能上場。他說，「都處於備戰狀態，讓自己隨時總教練需要就下場，今天我也會看情蒐資料，不管有沒有下場，都在旁邊準備，和隊友互相提醒。」中央社記者張新偉千葉攝 108年11月10日

（中央社千葉10日電）世界12強棒球賽複賽明天將開打，預賽3場都沒有上場的郭嚴文，在複賽首戰對墨西哥有可能上場，他表示，雖然之前都沒有比賽，但一直都處在備戰狀態，狀況一直都很好，隨時可以下場。

中華隊在預賽分別對戰波多黎各、委內瑞拉及日本隊，二、三壘分別都由林立及王威晨鎮守，兩人也表現亮眼，在前兩棒帶起攻勢。不過因位置壓縮，二壘手郭嚴文並沒有機會亮相，成為唯一沒有在預賽出賽的野手，讓中華隊總教練洪一中對他感到很抱歉。

不過郭嚴文今天表示，總教練不用對他感到抱歉，「他們2個表現都很好，短期比賽目的本來就是為了贏球，所有28名球員、教練和後勤團隊一起贏球」。第3戰對日本原本有機會可以上場，但郭嚴文當天剛好因落枕不舒服。

郭嚴文指出，雖然之前有點不舒服，但一直都有在準備，狀況也一直都很好，身體已經沒有問題，「都處於備戰狀態，讓自己隨時總教練需要就下場，今天我也會看情蒐資料，不管有沒有下場，都在旁邊準備，和隊友互相提醒」。

明天對墨西哥的比賽是在日本千葉ZOZO球場，由於年初郭嚴文已經隨Lamigo桃猿到千葉球場比賽過，並不陌生，但他說：「現在的天氣比3月更舒服，那時候很冷。」（編輯：張雅淨）1081110