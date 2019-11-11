詹姆斯大三元無用 暴龍斬湖人7連勝

（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）美國職籃NBA球星詹姆斯今天再次拿下「大三元」，但多倫多暴龍靠西雅坎拿下24分、11籃板的成績，在下半場逆轉，以113比104獲勝，斬斷洛杉磯湖人7連勝。

暴龍此役人手短缺，後衛勞瑞（Kyle Lowry）左手拇指骨折，前鋒伊巴卡（Serge Ibaka）右腳踝嚴重扭傷，雙雙缺席今天的比賽，但西雅坎（Pascal Siakam）拿出「雙十」表現，范佛利特（Fred VanVleet）也有23分、10助攻的演出，讓暴龍能終止湖人7連勝。

布謝（Chris Boucher）攻下15分，鮑爾（Norman Powell）挹注14分，讓暴龍在最近7場比賽拿下第6勝。

戴維斯（Anthony Davis）攻下湖人最高的27分，另有8籃板、4阻攻，詹姆斯（LeBron James）獲得13分、15助攻、13籃板，拿下他本季第4次「大三元」，庫茲馬（Kyle Kuzma）則是從板凳出發攻下15分。

靠著庫茲馬連續的三分球和詹姆斯的兩罰，讓暴龍在比賽剩下2分26秒時，僅以104比100剩下4分領先，但西雅坎包括一記灌籃在內連下5分，把比分再度拉開，最終拿下與湖人對戰的10連勝。

暴龍今天的投籃命中率48.3%優於湖人的43.6%，但湖人搶下51個籃板，優於暴龍的43個，13個進攻籃板也比暴龍的7個要好。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1081111