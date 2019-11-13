12強被中華隊痛宰 韓媒：台灣棒子好厲害

南韓「東亞日報」13日在體育版頭條以「金廣鉉崩潰－－台灣棒子好厲害」為標題報導，1992年韓台斷交後，台灣運動員不論什麼項目，只要碰上韓國隊就會燃起鬥志硬拼到底。中央社記者姜遠珍首爾攝 108年11月13日

（中央社記者姜遠珍首爾13日專電）南韓媒體今天指出，1992年韓台斷交後，台灣運動員不論什麼項目，只要碰上韓國隊就會燃起鬥志硬拼到底。尤其，中華隊在近似國球的棒球上一直讓韓國隊吃盡苦頭。

南韓「東亞日報」今天在體育版頭條指出，12日在日本千葉ZOZO球場進行的2019世界12強棒球賽複賽韓台之役，韓國隊當家先發投手金廣鉉的球威竟跌至時速140公里出頭，尚未熬到4局就失掉3分。

韓國隊在7局上又被台灣隊轟出一記3分全壘打；相對的，韓國隊全場9局僅擊出5支安打，一路被壓制到底，終場以0比7、恥辱地遭中華隊完封。

報導指出，不論是何種體育項目，只要是韓日之戰，韓國一定得贏，甚至有「哪怕是剪刀石頭布的划拳，韓國也必須贏日本」的笑話。

對韓國而言，台灣也是一定要贏的隊伍，尤其1992年韓台斷交後，台灣運動員不論什麼項目，只要碰上韓國隊就會燃起鬥志硬拼到底。尤其中華隊在近似國球的棒球比賽上，一直讓韓國隊吃盡苦頭、糾纏到底。

報導指出，由在國際大賽中創下13連勝的總教練金卿文領軍的韓國隊，這次栽在「勁敵」中華隊手裡。

韓國隊被中華隊以7比0完封，這是繼去年雅加達亞運輸給以業餘球員為主的中華隊之後，再一次敗給中華隊。

韓國隊的當家左投金廣鉉在投了3.1局被換下場前，被中華隊敲出8支安打、失分3分，成了敗戰投手。平時球速都在150公里以上的他，在對加拿大之役也曾投出6局無失分的好成績，但在對中華隊之役，他的最高球速僅達147公里，且大多數僅為140公里出頭的球速。

報導稱，金廣鉉於2014年仁川亞運會在與中華隊進行的決賽時，曾投了5又2/3局，失掉3分。

韓國隊打擊力沒有發揮，僅出現5支零星安打的「貧攻」，尤其，在1局下1人出局，2、3壘有人情況下，強棒朴炳鎬擊出中外野方向高飛球、金宰煥被三振，打擊未能爆發而坐失得分的黃金良機。韓國隊無法對抗中華隊先發投手張奕的球路，是比賽的最大敗因。

韓國隊將於15日出戰墨西哥隊、16日出戰日本隊，將依據戰績來爭取東京奧運出賽權，韓國隊的成績必須領先亞洲大洋洲地區的競爭對手台灣和澳洲。（編輯：周永捷）1081113