12強賽日本今永昇太6局8K 賞墨西哥首敗

（中央社記者謝靜雯台北13日電）12強棒球賽複賽，日本隊今天與賽前沒敗績的墨西哥隊交手，日本隊先發投手今永昇太6局飆8K失1分、好投壓制，坂本勇人單場3安，率隊以3比1拿勝，讓墨西哥隊吞此次賽會首敗。

世界12強棒球賽日本隊昨天以3比4不敵美國隊，今天賽前戰績2勝1敗，墨西哥此次賽會成績亮眼，預賽全勝晉級，複賽接連擊敗中華隊、澳洲隊，賽前戰績3勝、沒有敗績，日本隊今天與墨西哥隊在東京巨蛋交手，日本隊由左投今永昇太先發，墨西哥隊由拉米瑞茲（Horacio Ramirez）先發。

日本隊今天比賽前半段就有攻勢，首局靠著坂本勇人、鈴木誠也接連安打，先馳得點，外崎修汰、近藤健介敲安延續攻勢，再添1分，日本隊首局打完取得2比0領先。

日本隊2局再起攻勢，靠著接連保送、坂本勇人適時安打，送回球隊第3分，坂本勇人今天打擊狀況不錯，總計5打數敲出3支安打，貢獻1分打點，適時一擊幫助球隊搶分，日本隊順利拿下勝利。

日本隊先發投手今永昇太表現亮眼，前3局讓墨西哥隊打者9上9下，直到4局被首名打者小瓊斯（Jonathan Jones）敲出陽春砲掉分，但馬上回穩，沒有多失分數。

今永昇太今天總計用82球投6局，僅被敲出1支安打，投出8次三振，失掉1分責失分，甲斐野央、山本由伸、山崎康晃依序登板後援，沒有再被敲出安打、無失分，成功替球隊守住勝利。

明天是大會休兵日、沒有賽程安排，中華隊明天安排練球，15日與美國隊交手、16日與澳洲隊碰頭。（編輯：李錫璋）1081113