12強保持不失分 中華隊終結者陳鴻文：死命拚

（中央社東京14日電）世界12強棒球錦標賽複賽中華隊12日擊敗韓國隊，登板「關門」的終結者陳鴻文今天說，當時心情不能失分；這次打國家隊更緊張，打國際賽就是死命拚，大家都很努力，「毀在我手上怎麼辦」。

陳鴻文預賽前2戰對波多黎各、委內瑞拉都有出賽，各投1局無失分，順利關門；複賽對韓國，9局下登板飆出2次三振，守下勝利，目前與隊友陳冠宇都未失分，為中華隊「左右護法」。

回憶對上韓國情況，雖然第9局時領先7分，但陳鴻文表示，失分會關乎對戰優質率，上場時當1比0在投，「我在牛棚時有想過，應該會上場吧，就有想到這個問題，能不失分就不失分」。

飆出再見三振後，陳鴻文說：「我一直說謝謝啊，終於可以守下來了。」

陳鴻文國際賽經驗豐富，但前兩屆世界棒球經典賽都有砸鍋經驗，他說：「穿這個衣服基本上心情都一樣，就是死命拚、盡全力拚，壓力都會有，可是看你怎麼轉換。」

陳鴻文表示，每次打國際賽都會很緊張，這次更緊張，從被選進國家隊開始就很緊張，「大家都很努力啊，毀在我手上怎麼辦。」

中華隊先發投手張奕在預賽繳出好投前，陳鴻文就曾預言一定會贏球；張奕對韓國6.2局無失分，陳鴻文說：「很感動，快哭了，他的表現沒什麼好挑剔。」（編輯：李明宗）1081114