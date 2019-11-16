12強高宇杰將質疑轉化為表現 吸取大量經驗

2019世界12強棒球錦標賽，中華隊16日確定以第5名作收，陣中年僅22歲的捕手高宇杰成大黑馬，他將所受質疑轉化為場上表現，也透過12強賽吸取大量經驗值。中央社記者張新偉東京攝 108年11月16日

（中央社記者楊啟芳東京16日電）世界12強賽中華隊以第5名作收，陣中年僅22歲的捕手高宇杰成為大黑馬，不但蹲捕表現沉穩，打擊也有發揮，他將被質疑的難過，轉換為場上表現，也透過12強吸取大量經驗。

這次中華隊陣容由資深球員胡金龍、王勝偉、林哲瑄、林泓育等人，帶領眾多年輕球員，其中來自中信兄弟的捕手高宇杰僅22歲，中華隊12日擊退韓國的比賽，高宇杰不但引導先發投手張奕繳出好投，也打回球隊第1分。

中華隊今天交手澳洲隊，高宇杰2度在一壘有人時敲安打，王威晨在之後也都敲安打，送回分數。他賽後表示，這次12強打擊有好表現，要感謝打擊教練曾豪駒，「跟我討論打擊動作的問題，重心壓低，也叫我把球打紮實，不要想打大支的。」

高宇杰是這次12強名單的大黑馬，旅美捕手張進德遞補入選時，林祐樂被替換，高宇杰也受到不少質疑。他說：「雖然心裡會難過，但上場就是要有成績、要有表現，把自己該做的做好，這次打12強對我很有幫助。」

高宇杰表示，透過12強吸收很多經驗，不管是在場上輔助投手，或是場下團隊緊緊相扣的感覺，「剛進來職棒半年就能有這種比賽可以打，我每一場都很珍惜、每一場都很盡力。」

每次比賽前一晚，全體開完情蒐會議後，捕手教練劉家豪、捕手群及投手都會留下來討論到很晚。透過一次又一次的會議，高宇杰說：「每天開會都有一些沒聽過的經驗，教練、阿德（張進德）、小胖賢拜（林泓育）他們講出來的東西，都是我之後能夠跟自己投手溝通的方式。」

談到12強賽最印象深刻的畫面，高宇杰指出，是對韓國隊打下第1分的瞬間，透過幾場比賽，自信心也大幅提升，他說：「我有表現出來，覺得很滿意。」（編輯：屈享平）1081116