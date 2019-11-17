ABL台北富邦勇士不敵猛龍 吞本季首敗

（中央社記者龍柏安台北17日電）比賽結束前最後31.7秒，ABL富邦勇士「野獸」林志傑重現華麗過人技巧，靠著他的3分打助球隊追到只差2分，可惜沒能守住馬來西亞猛龍籃下2波攻勢，以90比91吞下本季主場首敗。

東南亞職業籃球聯賽（ABL）的台北富邦勇士，今天在台北和平籃球館進行主場2連戰的第2戰，對手則是上季戰績排名倒數排名第2的馬來西亞猛龍。

猛龍季外找來上季效力寶島夢想家的優質長人阿提諾（Will Artino），加上陣中總計有4名洋將（包括一名混血球員），戰力瞬間飆升，今天阿提諾打滿40分鐘，攻下全場最高的25分、20籃板，另有3阻攻與2抄截等恐怖數據。

富邦勇士總教練許晉哲賽後惋惜地表示，很可惜第2場主場沒能保護下來，他坦言，猛龍隊的3名洋將合計轟下69分，對球隊傷害很大。

首戰轟下21分的林志傑，今天火力降溫，僅拿下14分、4助攻，而洋將梅奧（O.J. Mayo）則攻下全隊最高的23分。

林志傑表示，這場比賽原有機會可以拿下，可惜在攻防兩端都做得不夠好，但他強調，「賽季才剛開始，我們要盡快在進攻、防守做出調整，把大家的特點打出來。」

富邦上半場打完，還以49比48取得微幅領先，第3節卻陷入得分乾旱，最多落後10分，第4節最後31.7秒靠著林志傑切入後進算加罰，追到僅差2分，可惜回頭猛龍隊籃下再添2分奠定勝基，富邦洋將賈西亞（Charles Garcia）在比賽結束前1秒飆進3分，無力回天。（編輯：李錫璋）1081117