詹姆斯對30隊都繳大三元 湖人112比107擊退雷霆

（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯今天繳出本季第5次「大三元」，也成為史上首位對戰全聯盟30支球隊都拿過大三元的球員，最終幫助球隊以112比107擊敗客隊奧克拉荷馬雷霆。

除了詹姆斯（LeBron James）繳出25分、11籃板、10助攻的大三元表現，隊友戴維斯（Anthony Davis）此役也砍下全場最高的34分。

詹姆斯今天成為NBA史上第一位對戰全聯盟30支不同球隊都繳出大三元的球員。

砍下34分的「一眉哥」戴維斯全場24投13中，擺脫前幾場手感不佳表現。戴維斯17日對戰亞特蘭大老鷹時得14分，15日對戰沙加緬度國王則貢獻17分。

雷霆第4節後段打出一波9比0攻勢，追到僅剩2分差，但湖人後衛卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）在終場前55.3秒飆進一記三分球拉開比數，終場湖人就以112比107擊退雷霆收下勝利。

拿下5連勝的湖人，目前本季例行賽戰績12勝2敗暫居全聯盟龍頭；雷霆目前則是5勝9敗排在西區聯盟後段班。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1081120