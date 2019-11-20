更多編輯台推薦新聞：
先搏感情再看病 兒科醫師送貼紙舉動藏玄機
生活

先搏感情再看病 兒科醫師送貼紙舉動藏玄機

金融時報評論員：香港是習近平的失敗
兩岸

金融時報評論員：香港是習近平的失敗

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽
政治

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽

專題／你不知道的地檢署 偵查不公開卷宗鐵箱重到可以練舉重
社會

專題／你不知道的地檢署 偵查不公開卷宗鐵箱重到可以練舉重

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

詹姆斯對30隊都繳大三元 湖人112比107擊退雷霆

最新更新：2019/11/20 16:02

（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯今天繳出本季第5次「大三元」，也成為史上首位對戰全聯盟30支球隊都拿過大三元的球員，最終幫助球隊以112比107擊敗客隊奧克拉荷馬雷霆。

除了詹姆斯（LeBron James）繳出25分、11籃板、10助攻的大三元表現，隊友戴維斯（Anthony Davis）此役也砍下全場最高的34分。

詹姆斯今天成為NBA史上第一位對戰全聯盟30支不同球隊都繳出大三元的球員。

砍下34分的「一眉哥」戴維斯全場24投13中，擺脫前幾場手感不佳表現。戴維斯17日對戰亞特蘭大老鷹時得14分，15日對戰沙加緬度國王則貢獻17分。

雷霆第4節後段打出一波9比0攻勢，追到僅剩2分差，但湖人後衛卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）在終場前55.3秒飆進一記三分球拉開比數，終場湖人就以112比107擊退雷霆收下勝利。

拿下5連勝的湖人，目前本季例行賽戰績12勝2敗暫居全聯盟龍頭；雷霆目前則是5勝9敗排在西區聯盟後段班。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1081120

延伸閱讀
NBA土耳其球星揭慘痛經驗 不齒詹姆斯言論[影]湖人無緣季後賽 詹姆斯剩餘球季休兵養傷NBA湖人進季後賽機會渺茫 詹姆斯上場時間恐限縮

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報