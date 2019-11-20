王威晨12強賽亮眼表現 爸爸王光輝驕傲

（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職中信兄弟隊王威晨此次世界12強棒球賽表現亮眼，獲選大會最佳三壘手，退役球星爸爸王光輝看在眼裡很驕傲，王光輝直言：「他真的非常努力，已經比我行了啦」。

中職中信兄弟隊王威晨，頂著爸爸是前兄弟象球星「萬人迷」王光輝的壓力，進到職棒後表現備受關注，王威晨此次12強賽表現亮眼，總計7場出賽，25打數敲出7支安打，貢獻3分打點，打擊率2成80，攻守有表現，獲選大會最佳三壘手。

王光輝今天出席台彩威力盃少棒賽記者會，談起兒子表現直言：「不錯」，王光輝提到，王威晨2015年加入中職，選秀順位並不理想，但他真的非常努力。

王光輝回憶，王威晨在大學時期曾經因為滑壘骨折、休息2年，應該是王威晨目前為止棒球生涯的低潮，後來有機會被選入世大運棒球賽中華代表隊，卻也因為膝蓋傷勢沒能如願，此次能在高強度12強賽中打出好表現，王光輝很驕傲。

王光輝球員時期也是國家隊的常客，他表示打國家隊壓力很不同，尤其是面對日、韓等國家，民族意識作用，心態更不同，「不要說球員壓力大到想吐，我坐在電視機前看比賽，都可以感受到那種壓力」。

12強賽打完，王光輝用通訊軟體Line跟王威晨說：「辛苦了」，王威晨也回應，很可惜沒能拿下奧運資格，王光輝鼓勵兒子，「只能繼續努力」。（編輯：張芷瑄）1081120